Заболевшему агрессивной формой рака отцу-одиночке жители Калининградской области собрали 160 тысяч рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

За пять дней с момента публикации Павлу Левицкому, строителю из Зеленоградского округа, который борется с агрессивной опухолью в лёгком, читатели «Клопс» собрали около 160 тысяч рублей. Об этом рассказал сам мужчина.

Павел попросил передать огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным к его беде. Получив эти деньги, он смог закрыть многие дыры в бюджете, накопившиеся за два месяца. Погасил долги за авиабилеты — на химиотерапию он летает в Санкт-Петербург, — заплатил за квартиру.

Ему по-прежнему немного неловко, что пришлось просить о помощи: «вроде я мужик всё-таки, руки-ноги есть...» Но переоценить доброту калининградцев невозможно: речь в прямом смысле о жизни и смерти. Лечение пока только в самом начале — сил и терпения Левицкому понадобится ещё очень много.

Побочный эффект химиотерапии уже даёт о себе знать, но Павел старается сохранять мужество и делать, что может. Мужчина очень надеется, что ему удастся найти себе применение по основной специальности хотя бы в кратковременных проектах. Сам браться за масштабное строительство он сейчас не в состоянии, но руководить им как прораб, подбирать команду мастеров, координировать процессы — вполне. Он уже дал такие объявления.

«Вчера температура была высокая, — рассказывает Павел, — а сегодня получше. Решил поехать на свой объект, поработать там. Конечно, люди входят в моё положение и готовы ждать, но почему они должны страдать, если я заболел».