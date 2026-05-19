«Калининградский морской торговый порт» стал частью «Росатома»

«Росатом» стал единственным акционером и владельцем «Калининградского морского торгового порта». Соответствующая запись есть в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Сведения о новом собственнике внесены 18 мая. В соответствии с данными ЕГРЮЛ право действовать от имени порта имеет «Транспортная группа Феско», которая является структурным подразделением госкорпорации.
В марте 2023-го Генеральная прокуратура подала иск против Дмитрия Пурима и шотландской компании Orneto partners LP. По мнению гособвинителя, указанные лица получили контроль над портом, нарушив российское законодательство. В мае 2025-го Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск об изъятии в доход государства акций АО «Калининградский морской торговый порт».