«Калининградский морской торговый порт» стал частью «Росатома»

«Росатом» стал единственным акционером и владельцем «Калининградского морского торгового порта». Соответствующая запись есть в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Сведения о новом собственнике внесены 18 мая. В соответствии с данными ЕГРЮЛ право действовать от имени порта имеет «Транспортная группа Феско», которая является структурным подразделением госкорпорации.