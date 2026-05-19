Был дома со старшей сестрой: стали известны подробности ЧП с выпавшем из окна ребёнке в Калининграде

Полицейские в Калининграде выясняют обстоятельства падения 12-летнего мальчика из окна четвёртого этажа. Известно, что он был дома со старшей сестрой. Об этом «Клопс» сообщили в региональном УМВД во вторник, 19 мая.

В 17:35 в полицию позвонила 15-летняя сестра подростка и сообщила о ЧП. На место незамедлительно выехали сотрудники ОМВД России по Московскому району. Полицейские предварительно выяснили, что подростки в момент происшествия находились в квартире дома по ул. Эльблонгской одни. После падения с высоты несовершеннолетнего доставили в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.