В Советске ищут 51-летнего мужчину в красной кепке с надписью «Россия»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Советске ищут 51-летнего Сергея Максименко, который пропал больше недели назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

С 11 мая местонахождения мужчины не установлено, он не выходит на связь.

Приметы пропавшего: рост — 175 см, он среднего телосложения с русыми волосами. Был одет в красно-синюю кофту, голубые джинсы, белые кроссовки и красную кепку с надписью «Россия».

Если вам что-либо известно о его местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 50-80-38; 8(4012) 520-444, 02, 102 или 112.