Добрались до нижнего яруса: как идёт реконструкция универсама «Московский» (фоторепортаж)

Собственник универсама «Московский» вернул на фасад отреставрированную советскую вывеску и приступил к реконструкции нижнего яруса. За очередными изменениями культового здания наблюдал фотокорреспондент «Клопс».

На нижнем уровне универмага разместят закусочную «Вкусно — и точка» c сервисом для водителей. На днях там убрали строительный забор и повесили соответствующую вывеску и логотипы.