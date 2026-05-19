В Калининградской области стали на 20% чаще раскрывать старые уголовные дела

В Калининградской области выросло число старых уголовных дел, по которым установили виновных. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры во вторник, 19 мая.

«Число преступлений прошлых лет, уголовные дела о которых направлены в суд либо прекращены по нереабилитирующим основаниям с установлением лица, их совершившего, возросло на 20% (в 2025 году — 246, в 2024 году — 205). За три месяца текущего года количество таких уголовных дел составило 54, в том числе 34 дела направлены в суд», — отметили в ведомстве.