Имейте смелость жить активно: «Светлый Доктор» рассказал, как сохранить лёгкость движений и бодрость на долгие годы

В калининградском центре помогают с саморазвитием и учат заботиться о себе.

Центр «Светлый Доктор», расположенный в городе Светлом на улице Гагарина, 2а, — это не просто тренажёрный зал, а площадка, где доказывают, что физической культурой и здоровьем необходимо заниматься в любом возрасте.

Уже не первый год центр помогает калининградцам, оказывая услуги в рамках регионального проекта «Балтийское долголетие».

Миссия «Светлого Доктора» — вдохновлять людей, чтобы они не боялись проявлять инициативу, пробовать новое и реализовывать мечты. Здесь верят, что активная жизнь и общение наполняют человека энергией и раскрывают его внутренний потенциал.

«Это единственное в Светлом пространство, где встречаются спорт, танцы и особый, индивидуальный, подход к тренировкам. Мы создаём среду, где движение становится залогом счастья и любой, даже сидячий образ жизни можно превратить в осознанный путь к долголетию», — рассказал основатель Александр Вяриев.

В центре учат не откладывать желания на потом, заявляя: действуйте, общайтесь, учитесь и двигайтесь вперёд. А самый главный девиз «Светлого Доктора» — «Имейте смелость жить активно!».