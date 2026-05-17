В Калининграде из-за обрыва контактной сети встали трамваи №3 и №5

В Калининграде движение трамваев №3 и №5 заблокировано из-за обрыва контактной сети у Южного вокзала, на улицах Песочной и Дюнной. Об этом Центр организации движения и пассажирских перевозок сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 17 мая.

Ограничения будут действовать, пока неисправность не устранит специальная бригада энергетиков. До этого оба маршрута изменили схему движения и пустили по кругу.

Трамвай №3 временно идёт от Центрального парка по улицам Черняховского, 9 Апреля, Шевченко и Ленинскому проспекту, затем возвращается к начальной точке. №5 следует похожей схемой: от Бассейной через центр к исходной остановке.