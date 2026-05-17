Подрядчика для ремонта 200-летнего дома в Донском, где обвалился потолок, выберут до конца июня

Крышу 200-летнего дома в Донском, где обвалился прогнивший потолок, собираются отремонтировать. Подрядчика должны выбрать до конца июня, сообщили в администрации Светлогорского округа. Ответ появился в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

«Специалисты отдела ЖКХ во вторник осмотрели дом и квартиру. Протечка случилась в крыше. В муниципальной квартире никто не проживает. По итогам осмотра отправили в Фонд капремонта протокол с просьбой оперативного капитального ремонта крыши. Сейчас фонд подготавливает документацию на конкурс по отбору подрядной организации. Ориентировочно конкурс пройдёт до конца июня 2026 года. При положительном результате и после заключения договора будут известны точные сроки капремонта», — пишут власти.