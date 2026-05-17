«Мы реально долго ждали»: в Балтийске начали готовить площадку под сквер Ожидания на месте снесённого Дома спорта

В Балтийске на месте снесённого Дома спорта начали готовить площадку под будущий сквер Ожидания. Об этом глава администрации Балтийского округа Нина Фёдорова написала на своей странице «ВКонтакте».

«Мы реально долго ждали, когда начнутся изменения. И вот подрядчик вышел на объект, техника приступила к подготовке площадки. И вскоре здесь появится место, где жители и гости города смогут приятно проводить время», — уверяет чиновница.

Фёдорова также проверила другие стройки и объекты благоустройства в округе. Туристско-информационный центр, сроки открытия которого пришлось сдвинуть из-за недоработок подрядчика, планируют открыть 18 мая. Работы идут во дворах на Морском бульваре, 1, улице Головко, 7, и у дома №1 в переулке Сосновом. Парковку на Гоголя, 20, по её словам, должны сдать уже в этом месяце.

Продолжается и благоустройство сквера Александры Серебровской. Глава администрации заявила, что все объекты «держит на строгом контроле», а профильные сотрудники «должны бывать на площадках по несколько раз в день».