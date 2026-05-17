В Калининграде детские поликлиники на Горького и Уральской страдают от протечек в подвалах — власти

В Калининграде в подвалах детских поликлиник на Горького, 203А, и Уральской, 9-15, обнаружили протечки труб. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального минздрава.

«Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Ирина Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву с просьбой помочь в решении проблемы с протечкой труб в подвальных помещениях детских учреждений <...>. Несмотря на неоднократные обращения в управляющие компании, ситуация не была исправлена, и проблема продолжает беспокоить как сотрудников поликлиники, так и родителей», — пишут власти.

Сейчас воду откачали, неприятного запаха в помещениях, как утверждают в минздраве, нет. Ведомство обратилось в министерство регионального контроля, чтобы там проверили работу управляющих компаний и добились устранения неполадок.

Депутат Заксобрания Калининградской области Юлия Таранова отметила, что речь идёт не об одной аварии. По её словам, на Горького сети всего дома находятся в плачевном состоянии, поэтому разовые откачки не решат вопрос:

«Жалко и детей, и родителей, и самих врачей. Потому что приходить в детскую поликлинику и дышать вот этим — вообще ненормально! Так быть не должно! Отдельно проговорили с управляющей компанией и ответственными службами, почему реакция не была своевременной».