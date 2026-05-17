Тепла от моря не ждите: прогноз погоды в Калининграде и области на 17 мая

В воскресенье, 17 мая, запад региона будет теплее и суше востока, а у моря возможны дымка и туман. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

В Калининграде, на западе и в центральной части области день будет заметно комфортнее, чем накануне. В Багратионовском, Гурьевском, Полесском, Гвардейском, Славском, Зеленоградском и Правдинском районах ожидается переменная облачность без осадков, к обеду воздух прогреется до +14...+16, местами — до +17.

В глубине региона будет прохладнее и пасмурнее. В Нестеровском, Краснознаменском, Озёрском, Гусевском районах и на востоке Черняховского района утром и днём временами пройдут слабые и умеренные дожди, температура не поднимется выше +8…+13. У побережья тоже не стоит ждать сильного тепла: там прогнозируют до +9...+13.

По данным синоптиков, сейчас на улице +10 градусов, северный ветер дует со скоростью 3 м/с. Относительная влажность воздуха составляет 76%, атмосферное давление — 1015 гПа.