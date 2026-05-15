В Калининграде к 2030 году хотят спроектировать новую котельную на месте РТС «Северной»

В Калининграде к 2030 году планируют подготовить проект новой газовой котельной на площадке РТС «Северная». Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города в пятницу, 15 мая.

Районная тепловая станция на Нарвской заработала 15 мая 1976 года. Тогда эта часть Калининграда ещё не была плотно застроена, а объект создавали с расчётом на будущие жилые кварталы. Изначально «Северная» работала на мазуте, в конце 1980-х её перевели на газ. Ещё через 20 лет на предприятии заменили насосы и котлы. Сейчас РТС обеспечивает отоплением и горячей водой 763 здания, однако скоро, как отмечают власти, её оборудование «выработает свой ресурс».