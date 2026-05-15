Калининградский «Локомотив» пополнила опытная волейболистка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Связующая Ольга Хлебникова стала игроком калининградского «Локомотива». О пополнении в составе сообщили в клубе.

Хлебникова — воспитанница екатеринбургской школы волейбола. Последние три сезона она провела в «Уралочке-НТМК», вместе с которой завоевала серебро Кубка России 2026 года. Волейболистка также играла за «Енисей», «Уфимочку-УГНТУ», «Протон» и «Динамо-Метар».

Спортсменка отметила, что верит в достижение поставленных задач, которые у «Локомотива» всегда самые амбициозные, и с нетерпением ждёт начала сезона на калининградской арене.