В Калининградской области продавцов мороженого заманивают сезонной зарплатой в 70 тысяч рублей — аналитики

Этой весной сезонным продавцам мороженого в Калининградской области предлагали около 70 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Авито Работа» за март — апрель 2026 года, опубликованном в пятницу, 15 мая.

По подсчётам аналитиков, за год зарплатные предложения для таких специалистов выросли на 47%. В компании уточняют, что большинство сезонных вакансий предполагают сменный или гибкий график, поэтому реальный доход зависит от количества и продолжительности смен, региона и других факторов.

Спрос на продавцов мороженого заметнее всего вырос в Калининградской области и Крыму. В первом регионе число вакансий увеличилось на 73%, во втором — на 28%. Исследователи связывают это с высокой туристической нагрузкой уже в начале сезона.

В целом по России работодатели активнее стали искать сотрудников для проката спортивных товаров и аттракционов. В первой сфере сильнее всего вырос спрос на складских работников: число предложений увеличилось в 2,3 раза, средняя зарплата составила 46 573 рубля в месяц.

В сфере аттракционов чаще стали требоваться администраторы: таких вакансий стало больше на 60%. Новичкам на этих позициях предлагали около 37 906 рублей в месяц. Многие объявления выкладывались с пометками «без опыта», «для студентов», «гибкий график» или «неполный день».