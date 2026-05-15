Молочные реки на алжирские берега: завод в Черняховске будет отправлять свою продукцию в Африку

Молокозавод из Черняховска будет поставлять свою продукцию в Алжир. Предприятие получило соответствующие экспортные сертификаты, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Специалисты ведомства по заявке ООО «ДМС Восток» провели обследование предприятия и изготавливаемое на нём сухое молоко на соответствие ветеринарным нормам североафриканского государства.
«Специалисты Россельхознадзора подтвердили соответствие предприятия современным стандартам производства молочной продукции. Производство оснащено новым оборудованием и автоматизированными линиями, обеспечивающими высокий уровень контроля качества. Организован производственный лабораторный контроль — исследования проводятся в аккредитованных лабораториях, что гарантирует достоверность результатов», — отметили в ведомстве.
Молокозавод в Черняховске октрылся в апреле 2025 года. Инвестиции в проект составили 3,7 млрд рублей. 40-60% готовой продукции планируется экспортировать.