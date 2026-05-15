Вертолётчики Балтфлота обнаружили и уничтожили с помощью 50-килограммовых авиабомб субмарину условного противника

Экипажи вертолётов Ка-27ПЛ морской авиации БФ обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника. О результатах учений рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

На одном из учебных полигонов в Балтийском море «вражеская» субмарина вела разведку за группировкой кораблей БФ. В заданный район для поиска подводной лодки направили палубные винтокрылые машины. Во время патрулирования экипажи использовали радиолокационную и гидроакустическую аппаратуру. После успешного поиска лётчики с воздуха уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи термостойких авиабомб П-50Т.

«Полёты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Выполнению полётов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки», — отметили в пресс-службе флота.