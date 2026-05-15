Вместо трамвая и достопримечательностей немного авангарда: в мэрии показали эскиз новых граффити на Северном вокзале

Уличные художники уже приступили в работе над новыми граффити, которые появятся на Северном вокзале Калининграда. Эскиз показали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что рисунок, посвящённый 80-летию региона, будет создан на средства собственника забора, тратить деньги из городской казны не будут.