Вместо трамвая и достопримечательностей немного авангарда: в мэрии показали эскиз новых граффити на Северном вокзале

Уличные художники уже приступили в работе над новыми граффити, которые появятся на Северном вокзале Калининграда. Эскиз показали в пресс-службе городской администрации.
В мэрии отметили, что рисунок, посвящённый 80-летию региона, будет создан на средства собственника забора, тратить деньги из городской казны не будут.
До этого несколько лет забор делового центра украшал мурал — до недавних пор на нём можно было увидеть трамвай, стилизованные городские достопримечательности и другие фантазии местных авторов.