На каких улицах Калининграда не будет света 15 мая (список)

В Калининграде в пятницу, 15 мая, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 17:00 электричество отключат на:
- ул. Лужская, 23, 27, 38-40а, 42-44а, 46-52;
- ул. Магнитогорская, 1;
- ул. Курильская, 30.
С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах:
- Маршала Борзова, 1-5а, 7-11, 13-17, 19-25;
- Космонавта Леонова, 51-53, 63-71, 73-77а, 79, 81-85а, 87-89;
- Молочинского, 1-3, 5-25, 27-45, 47-49, 51-53;
- Комсомольская, 80, 84-88, 90, 102;
- Озёрная, 1, 29, 32, 34-42;
- Островского, 1а-б, 4;
- Луговая, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-23, 25-29, 31;
- Лесная, 59, 61, 63, 65;
- Д. Бедного, 5б.