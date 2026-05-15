06:18

На каких улицах Калининграда не будет света 15 мая (список)

  1. Калининград
Автор:
На каких улицах Калининграда не будет света 15 мая (список) - Новости Калининграда

В Калининграде в пятницу, 15 мая, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 17:00 электричество отключат на:

  1. ул. Лужская, 23, 27, 38-40а, 42-44а, 46-52;
  2. ул. Магнитогорская, 1;
  3. ул. Курильская, 30.

С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах: 

  1. Маршала Борзова, 1-5а, 7-11, 13-17, 19-25;
  2. Космонавта Леонова, 51-53, 63-71, 73-77а, 79, 81-85а, 87-89;
  3. Молочинского, 1-3, 5-25, 27-45, 47-49, 51-53;
  4. Комсомольская, 80, 84-88, 90, 102;
  5. Озёрная, 1, 29, 32, 34-42;
  6. Островского, 1а-б, 4;
  7. Луговая, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-23, 25-29, 31;
  8. Лесная, 59, 61, 63, 65;
  9. Д. Бедного, 5б.
2 553
ЖКХ