Вкусный бренд Калининграда: как прошёл День селёдки

Благодаря таким праздникам, как День селёдки, Калининградская область становится центром событийного туризма. В 2026 году мероприятие приурочили к 80-летию образования региона. Местные кулинары представили десятки вариантов блюд из селёдки: от классической «шубы» до авторских закусок и уличной еды. Они учили правильно разделывать рыбу, мариновать её с пряностями и сочетать с необычными ингредиентами.

«Атлантическая селёдка очень вкусная сама по себе, но я предпочитаю добавить к ней новые ноты, — поделился Матвеев. — Малиновый соус, по-моему, идеальное дополнение, как завершающий аккорд. Жирная рыба вообще нуждается в некоторой сладости, тогда её вкус раскроется лучше и полнее».

Генеральный партнёр праздника — Группа ФОР — продемонстрировал блюда от именитого шефа: из атлантической сельди для гостей готовил победитель 5-го сезона «Адской кухни» Георгий Матвеев.

Атлантическая сельдь — на редкость сбалансированный продукт. Она достаточно калорийна, при этом калорийность на 2/3 обеспечивается отличным набором жиров, а остальное — белками. Этот вид сельди — чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот. Ещё одно чемпионство у атлантической сельди по витамину D: в 100 г сырой рыбы содержится аж 114% рекомендованной суточной нормы этого витамина. Атлантическая сельдь наиболее крупная и жирная по сравнению с другими видами сельди — это обусловлено сезоном вылова, который приходится на осень. В холодных водах Атлантики рыба не только сохраняет и увеличивает жировые запасы, но и становится «сельдью в теле» — с плотной упругой консистенцией и наиболее сбалансированным составом полезных компонентов.

Один из крупнейших добытчиков атлантической сельди в России — Группа ФОР, объединяющая ряд ведущих рыбодобывающих предприятий в Северо-Западном регионе. В составе её флота — полтора десятка траулеров, преимущественно крупнотоннажных, а также среднетоннажные суда. Среди флагманов — супертраулеры серии «Моонзунд», большие морозильные рыболовные траулеры новой постройки типа «Дмитрий Кожарский».

Суда ведут промысел в Северо-Восточной Атлантике, Норвежском и Баренцевом морях. Траулеры оснащены современным навигационным, промысловым и технологическим оборудованием, которое позволяет доставлять на берег полезный и свежий продукт.

Фотографии предоставлены пресс-службой торговой марки Группы ФОР.