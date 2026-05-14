Грозы, дожди и до +20: прогноз погоды в Калининградской области на 15 мая

В ночь на пятницу температура в регионе опустится до +4…+7°C, а днём местами потеплеет до +20°C. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью по области ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Утром температура вырастет с +4…+7°C на восходе до +16…+18°C в Калининграде и большинстве районов и до +12…+15°C у побережья. В западных районах и на берегу возможны небольшие дожди, на остальной территории — без осадков.

Днём в Калининграде и области воздух прогреется до +17…+19°C, в континентальной части — до +20°C. На побережье будет прохладнее — +12…+16°C. На западе региона, включая Багратионовский, Гурьевский, Зеленоградский, Полесский, Славский и Гвардейский районы, прогнозируют кратковременные дожди и возможные грозы.

Вечером температура снизится до +10…+14°C, на востоке — до +15…+17°C. Ожидается облачность с прояснениями, в Калининграде, а также в западной, центральной, северной и южной частях региона возможны дожди и грозы. Наименьшая вероятность осадков отмечается на востоке области — в Озерском, Нестеровском, Гусевском и Краснознаменском районах. Ветер южный и юго‑восточный: ночью и утром слабый, 1–5 м/с, днём и вечером — умеренный и порывистый, 3–9 м/с.