Каждый пятый россиянин, изучающий ИИ, уже использует его в работе — исследование

В России почти четверть сотрудников, осваивающих искусственный интеллект, регулярно применяют его в рабочих задачах. Такие данные приводят эксперты «Avito Работы» и «Контура» по итогам опроса, результаты которого опубликовали в четверг, 14 мая.

Как показало исследование, 21% респондентов, изучающих ИИ‑инструменты, используют их на работе постоянно. Большинство — 67% — применяют нейросети на базовом уровне в повседневной жизни. При этом 10% уже разбираются в продвинутых настройках, а 2% обучают других или создают собственные курсы.

Среди участников опроса больше всего специалистов оказалось в сферах производства, инженерии, строительства и технических направлений — 13%. По 9% — представители образования, науки и исследований. По 7% — сотрудники IT и аналитики данных, работники розницы, услуг и HoReCa, а также специалисты финансовой, бухгалтерской, аудиторской и юридической сфер.

Главными мотивами изучения ИИ стали любопытство (49%), желание освоить востребованный навык (32%) и повысить профессиональный уровень (31%). 23% хотят автоматизировать рутину, 21% — увеличить доход, 10% — сменить профессию. Молодёжь чаще связывает ИИ с возможностью упростить работу и заработать больше. Среди респондентов 18–24 лет автоматизировать задачи хотят 27%, повысить доход — столько же. В старших возрастных группах преобладает интерес к самой технологии — его отметили 54–56% участников старше 45 лет.

Половина респондентов (51%) осваивает нейросети самостоятельно. 17% учатся у коллег и друзей, 12% смотрят обучающие видео, 9% проходят бесплатные курсы. Компании также начинают подключаться: у 10% проходят внутренние курсы, 8% компенсируют внешнее обучение, в 12% коллективов проводились разовые лекции, 17% организаций планируют запустить обучение.

28% участников уверены, что владение ИИ становится базовым профессиональным навыком. 25% отмечают изменение набора рутинных обязанностей, 24% — рост требований к скорости работы. Каждый пятый опрошенный считает, что возрастает роль креативности и умения ставить задачи, а 19% говорят о повышении значимости аналитического мышления.