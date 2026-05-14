В Калининградской области почти вдвое выросли зарплаты, которые предлагают молодёжи без опыта

В Калининградской области за четыре года медианные зарплаты, которые работодатели предлагают молодым кандидатам без опыта, выросли почти вдвое, а запрос на гибкие навыки — кратно увеличился. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

Согласно исследованию, медианная ожидаемая зарплата соискателей без опыта поднялась с 30 300 до 50 500 рублей — рост составил 67%. Юноши по‑прежнему запрашивают больше: от 35 200 рублей четыре года назад до 60 200 рублей сейчас. Девушки увеличили свои ожидания с 30 000 до 50 000 рублей. Работодатели за тот же период также подняли планку. Медианная предлагаемая зарплата для начинающих выросла с 35 000 до 61 400 рублей. Верхняя граница увеличилась с 69 100 до 151 800 рублей, нижняя — с 21 000 до 39 400 рублей.

Отдельно эксперты отмечают резкий рост интереса компаний к гибким навыкам. Чаще всего в вакансиях упоминаются точность и внимательность к деталям — в четыре раза чаще, ответственность — в 4,5 раза, деловое общение — в 1,3 раза, готовность к обучению — почти в два раза. В числе ключевых профессиональных навыков для молодёжи в 2026 году — активные продажи, навыки продаж, выкладка товара, кассовые операции, обслуживание покупателей и ведение телефонных переговоров.