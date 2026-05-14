Ермак назвал главного конкурента Пушкинской карты в Калининграде

В Калининградской области молодёжь охотно получает Пушкинскую карту, но потом не пользуется ею. Об этом рассказал глава регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак во время прямого эфира ЦУР «ВКонтакте» в четверг, 14 мая.

По словам министра, жители нередко жалуются на якобы недостаточно интересную программу. Он сам с этим мнением не согласен.

«Выбор огромен: музеи, театры, галереи, кино. Думаю, основная причина — недостаточная информированность. Но главный конкурент — это, конечно, смартфон, который есть у каждого ребёнка. Он проводит массу времени внутри, не отвлекаясь на то, что происходит вокруг», — пояснил Ермак.

Министр добавил, что учреждения культуры региона продолжают расширять программу мероприятий, доступных по Пушкинской карте.