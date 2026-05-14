Кого уважают больше всех: калининградцы назвали лидеров среди профессий

Врачи, учителя и военные — эти специальности жители Калининграда считают наиболее достойными уважения. Такие данные получили аналитики SuperJob по итогам опроса, результаты которого опубликовали в четверг, 14 мая.

32% участников исследования отметили медиков — врачей, фельдшеров, медсестёр и других работников сферы здравоохранения. Учителей и воспитателей назвали 10% опрошенных. Военнослужащие заняли третью строчку — их выделили 9% респондентов.

Ещё 4% калининградцев упомянули инженеров, рабочих и спасателей. Учёные получили 3% голосов. По 2% жителей региона считают, что уважения заслуживают космонавты, директора и юристы. По 1% голосов набрали дворники, лётчики, программисты, менеджеры, строители, шахтёры и финансисты.

8% участников уверены, что уважения достойна любая профессия. Среди других вариантов жители области называли бухгалтеров, поваров, водителей, грузчиков, аграриев, художников, музыкантов, моряков, таможенников, переводчиков и представителей других специальностей.

Женщины чаще отмечали врачей и педагогов, мужчины — военных, инженеров и рабочих.

Опрос проходил с 27 апреля по 13 мая.