Девочка, выжившая после расстрела в Любавичах в 1941 году, нашлась в Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жительница Гвардейска Татьяна Михайлова, которая в детстве чудом спаслась во время учинённого фашистами массового расстрела евреев, ищет родных. Её история прозвучала в спецвыпуске программы «Жди меня» на телеканале НТВ.

В январе этого года председатель калининградской Лиги защитников пациентов Марина Шапошникова обратилась в соцсетях к жителям Смоленской области. Она рассказала, что Михайлова, когда-то там родившаяся, надеется найти семью.

Татьяне Ивановне уже около 90 лет, но ни своего настоящего имени, ни точного возраста она не знает. Приёмная мать, спасшая и вырастившая её, давно скончалась, а официальные запросы информации не дали никакого результата.

Журналисты НТВ побывали и в Калининградской области, и на родине девочки, в деревне Любавичи в 80 км от Смоленска. Оказалось, что там её действительно помнят. Спасение еврейского ребёнка все эти годы было местной легендой.

4 ноября 1941 года на территории бывшей скотобойни отряд СС расстрелял почти 500 евреев. Не пощадили ни женщин, ни грудных младенцев, ни стариков. Как рассказала журналистам местная жительница Елена Прущак, полицаи и каратели собаками гнали людей к яме, заставляли ложиться и стреляли по головам.

Любавичанке Ульяне Михайловой был тогда 31 год. Они с подругой видели, как фашисты ведут колонну людей на казнь. Несмотря на угрозы, ночью девушки пробрались к братской могиле. Свежая земля, едва присыпавшая тела, ещё волновалась. А на самом верху холмика они заметили детскую ручку...

Видимо, мама из последних сил меня подняла, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Они раскопали. Это была я, и я ещё дышала...»

Сама она ничего из тех событий не помнит, знает о пережитом только по рассказам своей приёмной матери. Ульяна спрятала малышку от гитлеровцев и потом вырастила как родную дочь.

У маленькой Тани была пробита голова, оказались задеты даже мозговые оболочки. Рана сильно воспалилась. Ещё долго на этом месте плохо росли волосы. Но тревожные прогнозы врачей не оправдались — девочка выжила, её разум тоже не пострадал.

«Дурочкой я не осталась, — с грустной улыбкой говорит Татьяна Ивановна. — Выучилась на продавца, в море ходила, на квартиру заработала».

Но после смерти приёмной матери она — абсолютно одинокий человек. Всю жизнь Татьяна Михайлова пытается отыскать хоть какой-то след своих родных. Но пока тщетно.