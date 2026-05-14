Дятлова рассказала, почему затянулся ремонт на Летней и когда он закончится

Дорожные работы на улице Летней в Калининграде затянулись из-за непогоды зимой и в начале весны. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова во время ежегодного отчёта в среду, 13 мая.

Один из жителей напомнил сити-менеджеру, что сроки завершения реконструкции уже несколько раз переносили. Последним назывался конец апреля, однако ремонт продолжается, а из-за сложной схемы движения в этом районе возникают пробки.

«Зима была не совсем благоприятная для проведения дорожных работ», — сказала глава администрации.

По словам сити-менеджера, мэрия не ставила задачу просто освоить бюджетные средства к определённой дате.

«В этот момент идём на продление контрактов. Ждём, когда будут приятные условия для того, чтобы сделать хорошо, для того, чтобы потом не приходить и по гарантии исправлять ошибки», — пояснила Дятлова, добавив, что дорожники держат ориентир на начало июня.