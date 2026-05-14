Фонд капремонта Калининградской области получил нового руководителя

В Калининградской области региональный Фонд капремонта возглавил Алексей Малюгин, несколько месяцев работавший в статусе и.о. Об этом в телеграм-канале организации написали в четверг, 14 мая.

Приказ о назначении подписал региональный минстрой. Перед утверждением Малюгин прошёл региональное тестирование, квалификационный экзамен в федеральном министерстве и собеседование в областном правительстве.

У нового руководителя 10-летний опыт в строительстве и ЖКХ. С 2016 по 2022 год он работал в ФКР: начинал инженером, затем стал заместителем гендиректора по производственным вопросам. После этого три года занимался восстановлением Мариуполя в ДНР. В конце 2025-го Малюгин вернулся в калининградский фонд и возглавил его в статусе и.о. гендиректора.