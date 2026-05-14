Каждая четвёртая банка российских рыбных консервов производится в Калининградской области

В прошлом году рыбоперерабатывающие предприятия Калининградской области выпустили 318 тысяч тонн продукции. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных во время отчёта о работе правительства в четверг, 14 мая.
Как отметил глава региона, это на 10,5% больше, чем в 2024. «Можно гордиться, что каждая четвёртая банка рыбных консервов в России производится именно в нашем регионе, — подчеркнул он. — А объёмы аквакультуры за последние шесть лет выросли в четыре раза».
Необходимость и дальше поддерживать развитие этой отрасли Алексей Беспрозванных назвал безусловной. В частности, это касается впервые начатого разведения лосося и форели. Реализация проекта по товарному выращиванию атлантического лосося предусматривает объём до тысячи тонн в год.
Продолжится и модернизация рыбопромыслового флота. На 2026 год запланирован спуск на воду нового малого рефрижераторного сейнера-траулера.
Финансовая поддержка АПК Калининградской области в целом в текущем году вырастет с 2,4 млрд до 2,7 млрд рублей.
Пообещал губернатор жителям области также «бесшовное» субсидирование авиабилетов и два новых морских парома.