Каждая четвёртая банка российских рыбных консервов производится в Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В прошлом году рыбоперерабатывающие предприятия Калининградской области выпустили 318 тысяч тонн продукции. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных во время отчёта о работе правительства в четверг, 14 мая.

Как отметил глава региона, это на 10,5% больше, чем в 2024. «Можно гордиться, что каждая четвёртая банка рыбных консервов в России производится именно в нашем регионе, — подчеркнул он. — А объёмы аквакультуры за последние шесть лет выросли в четыре раза».