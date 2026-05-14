«Бесшовное» субсидирование авиабилетов пообещал жителям Калининградской области губернатор

Субсидирование авиабилетов для жителей Калининградской области должно быть «бесшовным», то есть без перерывов, во время которых оплачивать перелёты людям приходится на общих основаниях. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил во время отчёта о работе облправительства за 2025 год в четверг, 14 мая.

Необходимость этого уже согласована на федеральном уровне. «Президент поддержал нашу инициативу сделать «бесшовным» финансирование субсидий на авиаперевозки», — отметил губернатор.

Вы помните, проблемы наблюдались в связи с тем, что бюджетирование было ежегодным.

Следующий бюджет будет формироваться на три года, строка расходов будет трёхлетняя. Это позволит избежать пауз, связанных с финансированием компаний-перевозчиков».

В настоящее время областные власти совместно с Минтрансом РФ прорабатывают вопрос постоянной доступности авиабилетов для калининградцев уже в этом году. Ведутся переговоры и непосредственно с перевозчиками, с руководством одной из компаний обсудить детали планируется на следующей неделе.

Кроме того, поддержкой президента России губернатор заручился и в вопросе морских перевозок. В этом году для работы на калининградском направлении приобретут ещё два парома: железнодорожный и для накатной техники.

«Это плюсом к двум строящимся паромам, — подчеркнул Беспрозванных. — Этого объёма нам пока будет достаточно, важно ещё синхронизировать его с портовой инфраструктурой».