Чёрный дрозд оказался белым: в Гурьевске заметили редкую птицу (видео)

В Гурьевске заметили необычную птицу — чёрного дрозда с аномально светлым оперением. Об этом «Клопс» рассказала жительница города Ольга, снявшая пернатого на видео.
«Мы с внуком идём в школу мимо Парка сенситивного развития. 30 марта я увидела эту птичку и глазам не поверила. Сняла на телефон. Ну а в первых числах мая нам опять встретилась она», — говорит Ольга.
Встреча с такой птицей считается редкостью, так как подобный окрас не является естественным для данного вида и указывает на определённые особенности организма. Об этом «Клопс» сообщила орнитолог, доцент БФУ им. И. Канта Юлия Гришанова.
«Это чёрный дрозд-лейкист. Это специфическое состояние, при котором птица частично утрачивает пигментацию перьев» — пояснила эксперт.
В отличие от полных альбиносов, у таких особей сохраняется нормальный цвет глаз, клюва и части оперения. Из-за отсутствия типичной маскировки птицам трудно выживать, поэтому появление дрозда в городском парке свидетельствует о том, что он нашёл подходящие условия для безопасного существования и достаточное количество корма.
