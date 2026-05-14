Чёрный дрозд оказался белым: в Гурьевске заметили редкую птицу (видео)

В Гурьевске заметили необычную птицу — чёрного дрозда с аномально светлым оперением. Об этом «Клопс» рассказала жительница города Ольга, снявшая пернатого на видео.

«Мы с внуком идём в школу мимо Парка сенситивного развития. 30 марта я увидела эту птичку и глазам не поверила. Сняла на телефон. Ну а в первых числах мая нам опять встретилась она», — говорит Ольга.

Встреча с такой птицей считается редкостью, так как подобный окрас не является естественным для данного вида и указывает на определённые особенности организма. Об этом «Клопс» сообщила орнитолог, доцент БФУ им. И. Канта Юлия Гришанова.

«Это чёрный дрозд-лейкист. Это специфическое состояние, при котором птица частично утрачивает пигментацию перьев» — пояснила эксперт.