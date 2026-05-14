Полиция установила личность человека, попавшего на видео с избиением старушки в Гусеве

Полиция установила личность человека, попавшего на видео с избиением пожилой женщины в Гусеве. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

После публикации заметки об инциденте в среду, 12 мая, сотрудники полиции выяснили точный адрес квартиры, где произошёл конфликт, и выехали на место. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Как отметили в пресс-службе, ранее заявлений и сообщений о подобных фактах с этого адреса не поступало.