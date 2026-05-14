В Калининграде в районе Молодой Гвардии построят ещё один ЖК со зданием в 13 этажей (эскизы)

В Калининграде на участке в районе улиц Молодой Гвардии и Суздальской планируют построить ещё один многоквартирный дом разной этажности. Речь идёт о третьей очереди ЖК «Традиция», следует из материалов проекта, представленном на градостроительном совете в среду, 14 мая.

Застройщиком выступает ООО «СЗ “Инвестиционная компания “АвангардИнвестПроект”». Дом собираются возвести площадью — 18 156 кв. м.

Здание будет переменной этажности — от 5 до 13 этажей. В доме запланированы 534 квартиры, расчётное число жителей — 816 человек.

Также в проекте указаны 47 встроенных административных помещений общей площадью 3 350 кв. м. Расчётное количество сотрудников в них — 140 человек.

Для машин предусмотрят двухуровневый подземно-надземный паркинг на 498 мест. Ещё 33 гостевых машино-места и 4 места для маломобильных граждан разместят на открытой стоянке. Всего в проекте указано 535 парковочных мест.

На территории также должны появиться три детские площадки, шесть зон отдыха для взрослых, спортивная площадка и велодорожка. Площадь озеленения по участку заявлена на уровне 4 540 кв. м — это 25% территории.

По расчётам проекта, новому дому потребуется обеспечить местами 75 детей в детсадах и 94 школьника. В документах говорится, что в районе уже реализованы детский сад и школа на соседней Благовещенской, а также поликлинина на Молодой Гвардии.