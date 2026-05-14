Школа № 24 им. Героя России подполковника Чебнёва Сергея Владимировича приглашает на день открытых дверей

Школа № 24 им. Героя России подполковника Чебнёва Сергея Владимировича приглашает на день открытых дверей

16 мая в школе № 24 состоится день открытых дверей, где гости смогут познакомиться с достижениями учеников и узнать больше о кадетском корпусе Великого князя Александра Невского.

Кадетский корпус работает уже более 20 лет. Здесь готовят будущих защитников Отечества, прививают любовь к Родине, природе и культуре. Обучение строится на традициях суворовских училищ и православной нравственности.

Ежегодно кадеты участвуют в Парадах Победы, являются бессменными победителями Балтийских Ушаковских сборов, ежегодно занимают призовые места в областных конкурсах и показывают высокие результаты во всероссийской игре «Зарнице 2.0» не только на региональном, но и на федеральном уровне. Юные кадеты несут службу в почётном карауле на мемориале 1200 гвардейцам «Пост № 1», участвуют в патриотических акциях («Поезд Памяти», «Мы Россияне») и неоднократно становились победителями игр КВН.

В рамках программы дополнительного образования реализуются следующие предметы:

  1. история кадетских корпусов;
  2. история Российской армии;
  3. бальные танцы;
  4. рукопашный бой (борьба);
  5. хоровое пение;
  6. основы православной культуры.
С учётом того, что основой кадетского компонента является героико-патриотическое воспитание молодого человека, его моральная подготовка к служению Отечеству, в корпусе серьёзное внимание уделяется предмету, получившему название «Основы начальной военной подготовки». В рамках данного предмета проводятся занятия по строевой, медицинской, огневой подготовке, Уставам Вооружённых Сил РФ, военной топографии, РХБЗ и другим военным специальным предметам.  Военная подготовка имеет общевойсковую ориентацию.

Программа корпуса предусматривает повышенные требования к физическому совершенствованию кадет. Данная проблема решается усиленными занятиями по кроссовой подготовке, силовой гимнастике, изучению приёмов рукопашного боя. Занятия по военной и физической подготовке проходят весь учебный год, но наиболее интенсивно они проводятся ежегодно с 1 июня по 25 июня во время летней стажировки кадет, где теоретические знания отрабатываются на практике.

Программа мероприятия:

  1. 9:00–9:30 — торжественное открытие на плацу: выступление барабанной группы, строевое дефиле, представление Знамени корпуса, сборка/разборка автоматов и выступление кадетского хора.
  2. 9:40–10:20 — открытые уроки.
  3. 10:30–11:10 — интерактивные площадки: полоса препятствий, лазертаг, тактическая медицина, выполнение нормативов по РХБЗ, огневая подготовка (стрельба из пневматического оружия из различных позиций, разборка АК-74, снаряжение магазина).
  4. 11:20–12:00 — встреча с родителями будущих кадет (каб. 404).

Приём в кадетские классы организуется с 2 по 24 июня, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 15.00.

Набор в 5-е классы и донабор в старшие кадетские классы осуществляется путём проведения собеседования заместителем директора школы с каждым кандидатом в присутствии одного из его родителей (законного представителя). При проведении беседы необходимо представить следующие документы:

1. Оценочную ведомость за предыдущий класс обучения, заверенную подписью директора школы и печатью.

2. Характеристику классного руководителя, заверенную подписью директора школы и печатью.

3. Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятия физической культурой.

Контакты

Адрес: Калининград, Пионерская ул., 9.
Телефон: 8 (4012) 611‑322.
Email: maouschool24@edu.klgd.ru.

Приглашаем всех желающих посетить день открытых дверей, увидеть выступления кадет и узнать о возможностях поступления!

