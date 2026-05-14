«Тротуар перестал быть безопасным»: Дятлова пообещала разобраться с оголтелыми самокатчиками

В Калининграде планируют ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время ежегодного отчёта, отвечая на вопрос о безопасности на тротуарах.

По словам сити-менеджера, проблему обсуждали на прошлой неделе в правительстве Калининградской области. Тема волнует не только жителей, но и прокуратуру, и Госавтоинспекцию.

«Тротуар перестал быть безопасным местом. Если раньше можно было отпустить ребёнка, чтобы он просто побежал рядом, теперь нужно держать за руку и внимательно смотреть по сторонам», — сказала Дятлова.

Глава администрации пояснила, что в стране пока нет работающей системы контроля скорости самокатов, аналогичной камерам и радарам для автомобилей. Город намерен включить в местные правила благоустройства соответствующий раздел и рассмотреть его на заседании горсовета в мае или июне.

После этого власти хотят внести изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, чтобы появилась возможность штрафовать нарушителей. Речь идёт в том числе о тех кикшеринговых компаниях, которые не соблюдают ограничения по скорости, парковке и зонам с ограничениями.

«Запретить самокаты невозможно, нужно регулировать. Чем мы все вместе занимаемся в городе и в области», — отметила Дятлова.

Сити-менеджер пояснила, что сейчас в Калининграде уже есть соглашения с кикшеринговыми компаниями. Для прокатных самокатов действует ограничение скорости до 20 км/ч. Обозначаются парковочные места: завершить сессию можно будет только там. Отдельные ограничения вводят у школ. Однако, как призналась Дятлова, полностью решить проблему быстро не получится.