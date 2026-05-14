В посёлке Донское зажгли «Маяки Победы»: новая традиция, объединившая сердца

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

9 мая, в День Победы, в посёлке Донское родилась новая добрая традиция. Зажжение маяка как символа памяти, света и преемственности поколений стало главным событием акции «Маяки Победы». Мероприятие прошло в рамках проекта «Маяк — хранитель традиций» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Грантополучатель — МАОУ «СОШ п. Донское», руководитель проекта — Валентина Жабровец.

Праздник объединил жителей посёлка, военнослужащих, гостей из Калининградской области и разных городов России. В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие, а маяку «Таран» исполняется 180 лет. Эти юбилеи стали смысловой основой проекта.

Торжественная церемония началась в 12:00. С приветственными словами выступили: глава администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» Владимир Бондаренко, первый заместитель законодательного собрания Калининградской области Лариса Швалкене, депутаты окружного совета Светлогорского городского округа Александр Ярошенко и Андрей Панчешенко, командиры воинских частей посёлка Донское, настоятель храма Донской иконы Божией Матери посёлка Донское Дионисий Кориченков.

Кульминацией стало зажжение маяка. Право зажечь его было передано Владимиром Бондаренко ветерану боевых действий, участнику СВО майору Антону Салдину, который и выполнил эту почётную миссию.