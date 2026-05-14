В посёлке Донское зажгли «Маяки Победы»: новая традиция, объединившая сердца

9 мая, в День Победы, в посёлке Донское родилась новая добрая традиция. Зажжение маяка как символа памяти, света и преемственности поколений стало главным событием акции «Маяки Победы». Мероприятие прошло в рамках проекта «Маяк — хранитель традиций» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Грантополучатель — МАОУ «СОШ п. Донское», руководитель проекта — Валентина Жабровец.
Праздник объединил жителей посёлка, военнослужащих, гостей из Калининградской области и разных городов России. В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие, а маяку «Таран» исполняется 180 лет. Эти юбилеи стали смысловой основой проекта.
Торжественная церемония началась в 12:00. С приветственными словами выступили: глава администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» Владимир Бондаренко, первый заместитель законодательного собрания Калининградской области Лариса Швалкене, депутаты окружного совета Светлогорского городского округа Александр Ярошенко и Андрей Панчешенко, командиры воинских частей посёлка Донское, настоятель храма Донской иконы Божией Матери посёлка Донское Дионисий Кориченков.
Кульминацией стало зажжение маяка. Право зажечь его было передано Владимиром Бондаренко ветерану боевых действий, участнику СВО майору Антону Салдину, который и выполнил эту почётную миссию.
Под музыку на сцене загорелся главный маяк — а следом его символический свет отправился к шести маякам Калининградской области: маяку Балтийска, маяку у посёлка Заливино, маяку в посёлке Лесной, маяку в посёлке Рыбачий, плавучему маяку «Ирбенский» и маяку на Гвардейском мысе. Семь точек на карте, объединённые одной памятью и благодарностью.
После официальной части участники возложили цветы и гирлянду к монументу «Ничто не забыто! Никто не забыт», а также к мемориальной доске Героя Советского Союза Александра Степанова.
Праздничный концерт подарил зрителям настоящее музыкальное наследие. Духовой оркестр Детской школы искусств г. Черняховска под управлением заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана исполнил военные песни, вальсы и ретрошлягеры. Солист Калининградского музыкального театра Сергей Сельдяков вместе с хором кадетов Донской школы имени Александра Степанова (руководитель — Ирина Наумова) подарили залу незабываемые минуты. Трогательные стихи о войне прочитали Егор Бедрин, Дмитрий Зиновьев и Анастасия Фёдорова. Стихотворение о родном посёлке, написанное ветераном труда, историком, хранителем школьного музея Александром Ялыничем, прочитала Дарья Бедрина.
Финал концерта — все присутствующие единым хором исполнили песню «День Победы».
Для гостей работали мастер-классы, где каждый мог создать маленький маячок. Работала фотовыставка «Маяк — хранитель традиций» и выставка музейных экспонатов с маяка Таран. Завершил программу обед из солдатской каши.
Этот день доказал: пока жива память, пока зажигается свет в честь героев — жива связь поколений. Организаторы, артисты, волонтёры, военнослужащие, жители и гости посёлка стали частью этого светлого дня. Именно так, общими усилиями, и сохраняются традиции.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробности — на сайте фондкультурныхинициатив.рф.