Налоговые поступления в Калининградской области за год увеличились почти на 38%

В 2025 году в Калининградской области собрали 257,3 млрд рублей налоговых платежей и других доходов. По сравнению с 2024 годом объём поступлений увеличился на 70,3 млрд, или на 37,6%, сообщает Калининградстат.

Из общей суммы в консолидированный бюджет региона было направлено 112,1 млрд рублей. Наиболее значительный вклад обеспечил налог на добавленную стоимость. Сборы НДС увеличились в 2,1 раза и достигли 81,8 млрд рублей. По итогам года этот налог сформировал 31,8% общего объёма против 20,5% годом ранее. При этом НДС полностью зачисляется в федеральный бюджет и не влияет напрямую на доходы региона.

Вторым по объёму источником стал налог на доходы физических лиц. В 2025 году поступления НДФЛ выросли на 8,4%, до 57,5 млрд рублей. Несмотря на абсолютный рост, его доля в общей структуре сократилась до 22,3%. Для сравнения: в 2023–2024 годах НДФЛ обеспечивал около 28% всех поступлений.

Существенный рост продемонстрировал налог на прибыль организаций. Поступления по нему увеличились на 62,2% и составили 45,6 млрд рублей. В консолидированный бюджет области поступило 23,3 млрд рублей, или 51,2% от общего объёма этого налога. Рост налога на прибыль, как правило, отражает улучшение финансовых результатов предприятий и увеличение корпоративной доходности.

Поступления по имущественным налогам выросли на 10,6%, до 13,4 млрд рублей. Эти доходы полностью зачисляются в консолидированный бюджет области. По статье «прочие», включающей транспортный и земельный налоги, поступления увеличились на 18,3%, до 40 млрд рублей, из которых 21,3 млрд рублей направлено в региональный бюджет.

Снижение показали акцизы и платежи за пользование природными ресурсами. Поступления акцизов сократились на 7,2%, до 11,4 млрд рублей, однако их перечисления в консолидированный бюджет области выросли на 5,2% и составили 269,2 млн рублей. Доля акцизов в доходах регионального бюджета составила 4,4%. Платежи за пользование природными ресурсами уменьшились на 18%, до 7,6 млрд рублей.

Структура поступлений в 2025 году заметно изменилась. Если в предыдущие годы основным источником был НДФЛ, то теперь лидирующую позицию занял НДС. Это указывает на усиление роли косвенного налогообложения и внешнеэкономической активности в формировании налоговой базы региона.

Одновременно рост поступлений в консолидированный бюджет опережал общий рост сборов, что свидетельствует об увеличении доходной базы самого региона. Ключевыми источниками этого роста стали НДФЛ, налог на прибыль, имущественные налоги и прочие региональные и местные платежи.