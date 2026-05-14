«Ночью раздался грохот»: в почти 200-летнем доме в Донском обрушился прогнивший потолок (фото)

В одной из квартир старого одноэтажного жилого дома в посёлке Донское Светлогорского округа рухнул прогнивший потолок. Об этом местная жительница Мария Ф. сообщила на официальной странице губернатора области Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».
Беда случилась в ночь на вторник, 12 мая. Как рассказала Мария, дочь квартиросъёмщицы, утром ей позвонили соседи, рассказав, что слышали из-за стены жуткий грохот. Масштабы катастрофы девушку ужаснули: в потолке зияла огромная дыра, куски досок перекрытия свисали сверху и валялись по всей комнате. Только чудом удалось избежать трагедии: квартира пустует с момента смерти последнего постоянного жильца, дедушки Марии, в 2023 году.
Но рядом живут соседи, и их безопасность сейчас под большим вопросом. «Там рухнула, получается, одна балка, — объясняет Мария. — Муж мой посмотрел, говорит, вторая такая же опасная. Если она упадёт, сосед напротив так же пострадает!»
Аварийный потолок для семьи не новость. Квартира муниципальная, бабушка и дедушка Марии когда-то получили её от государства. После их смерти родственники надеялись жить там сами, рассчитывали сделать косметический ремонт. Но оказалось, что крыша безнадёжно прохудилась. Страдают все шесть квартир одноэтажного дома.
«В других тоже всё течёт, — рассказывает Мария. — Они с тазиками бегают каждый раз, когда дожди. Везде крыша течёт. Когда приезжали с проверкой, зашли туда, мужчина сам ужаснулся, там такие дыры».
Семья Марии неоднократно обращалась в областной фонд капитального ремонта с просьбой помочь решить проблему. Но пока — безуспешно.
Как отмечено в официальном ответе ФКР от января прошлого года, по региональной программе первый этап работ приходится на 2024—2026 годы. Однако средств в так называемом «общем котле» на счету оператора на это недостаточно, поэтому никакие работы в ближайшее время не планировались.
В феврале 2025 специалисты фонда провели мониторинг технического состояния дома, построенного, кстати, ещё в 1832 году. Его износ за без малого двести лет, согласно данным организации, составляет 55%. Больше всего в ремонте нуждаются крыша и фундамент. Предварительная стоимость работ оценена в 17,28 млн руб.
ФКР в своём письме рекомендовал собственникам рассмотреть возможность самостоятельного «проведения текущего ремонта и охранных мероприятий для недопущения возникновения аварийной ситуации» до момента ремонта. Но у жильцов ресурсов на такой масштабный проект тоже нет.
Как пояснили «Клопс» в пресс-службе регионального Фонда капремонта, на текущем этапе в администрацию муниципалитета «направлен запрос о предоставлении решения на проведение капремонта крыши. После получения документа Фонд объявит конкурс на определение подрядной организации для проведения работ».
Жильцы десятиэтажки на Моспроспекте отказываются покидать квартиры, несмотря на риск обрушения соседнего аварийного дома.