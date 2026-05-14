«Ночью раздался грохот»: в почти 200-летнем доме в Донском обрушился прогнивший потолок (фото)

В одной из квартир старого одноэтажного жилого дома в посёлке Донское Светлогорского округа рухнул прогнивший потолок. Об этом местная жительница Мария Ф. сообщила на официальной странице губернатора области Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

Беда случилась в ночь на вторник, 12 мая. Как рассказала Мария, дочь квартиросъёмщицы, утром ей позвонили соседи, рассказав, что слышали из-за стены жуткий грохот. Масштабы катастрофы девушку ужаснули: в потолке зияла огромная дыра, куски досок перекрытия свисали сверху и валялись по всей комнате. Только чудом удалось избежать трагедии: квартира пустует с момента смерти последнего постоянного жильца, дедушки Марии, в 2023 году.

Но рядом живут соседи, и их безопасность сейчас под большим вопросом. «Там рухнула, получается, одна балка, — объясняет Мария. — Муж мой посмотрел, говорит, вторая такая же опасная. Если она упадёт, сосед напротив так же пострадает!»

Аварийный потолок для семьи не новость. Квартира муниципальная, бабушка и дедушка Марии когда-то получили её от государства. После их смерти родственники надеялись жить там сами, рассчитывали сделать косметический ремонт. Но оказалось, что крыша безнадёжно прохудилась. Страдают все шесть квартир одноэтажного дома.

«В других тоже всё течёт, — рассказывает Мария. — Они с тазиками бегают каждый раз, когда дожди. Везде крыша течёт. Когда приезжали с проверкой, зашли туда, мужчина сам ужаснулся, там такие дыры».