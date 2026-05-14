25 апреля 2026 года в арт-пространстве «Резаниум» состоялось открытие выставки проекта АртГеймДжем «Время собирать время»

Экспозиция объединила инсталляции, в которых зритель становится активным участником: взаимодействие с работами — не дополнение, а необходимая часть их восприятия. Выставка открыта для посещения бесплатно до 21 июня . Посетители смогут проголосовать за понравившуюся инсталляцию, а по итогам зрительского голосования будет определён победитель среди разработчиков — команда получит игровой компьютер. Выставка сопровождается открытой образовательной программой, направленной на расширение контекста проекта и обсуждение пересечения искусства, технологий и геймдева.

В рамках программы запланированы лекции специалистов из разных областей — от гейм-дизайна до современного искусства и теории новых медиа:

15 мая, 19:00, «Продуктовая стратегия: позиционирование, рынок и план разработки».

Лектор: Александр Беглов — гейм-дизайнер и руководитель компании Amber Code. Имеет более 9 лет опыта в индустрии, работал в Mail.ru Group, Sperasoft и Motorsport Games. Участвовал в разработке проектов Bless, Star Atlas и NASCAR 21: Ignition.

Лекция посвящена тому, как формируется идея проекта в игровой индустрии и каким образом она проходит путь от концепции до реализации.

18 июня, 19:00, «Art&Science: искусство на грани науки».

Лектор: Дмитрий Булатов — художник, куратор и теоретик искусства, работающий в области Art&Science и новых медиа. Лауреат Премии имени Сергея Курёхина (2023) и дважды лауреат Государственной премии «Инновация».