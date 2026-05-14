25 апреля 2026 года в арт-пространстве «Резаниум» состоялось открытие выставки проекта АртГеймДжем «Время собирать время»

Выставка стала итогом работы арт-лаборатории, в рамках которой художники и разработчики совместно работали над созданием интерактивных произведений. В этом году организаторы получили более 200 заявок от художников со всей России. В лабораторию попали только 10 участников, с помощью жеребьёвки были сформированы команды «художник/разработчик». В течение месяца участники совместно переосмысливали художественное высказывание, дополнив его игровым форматом. Итоги работы представили на новой выставке.
Экспозиция объединила инсталляции, в которых зритель становится активным участником: взаимодействие с работами — не дополнение, а необходимая часть их восприятия. Выставка открыта для посещения бесплатно до 21 июня. Посетители смогут проголосовать за понравившуюся инсталляцию, а по итогам зрительского голосования будет определён победитель среди разработчиков — команда получит игровой компьютер. Выставка сопровождается открытой образовательной программой, направленной на расширение контекста проекта и обсуждение пересечения искусства, технологий и геймдева.
В рамках программы запланированы лекции специалистов из разных областей — от гейм-дизайна до современного искусства и теории новых медиа:
- 15 мая, 19:00, «Продуктовая стратегия: позиционирование, рынок и план разработки».
Лектор: Александр Беглов — гейм-дизайнер и руководитель компании Amber Code. Имеет более 9 лет опыта в индустрии, работал в Mail.ru Group, Sperasoft и Motorsport Games. Участвовал в разработке проектов Bless, Star Atlas и NASCAR 21: Ignition.
Лекция посвящена тому, как формируется идея проекта в игровой индустрии и каким образом она проходит путь от концепции до реализации.
- 18 июня, 19:00, «Art&Science: искусство на грани науки».
Лектор: Дмитрий Булатов — художник, куратор и теоретик искусства, работающий в области Art&Science и новых медиа. Лауреат Премии имени Сергея Курёхина (2023) и дважды лауреат Государственной премии «Инновация».
В центре внимания — взаимодействие искусства и научного знания, а также влияние новых технологий на художественные практики.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.