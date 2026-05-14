Жоре поможет операция: в Калининграде спасают пса с саркомой, выжившего благодаря жителям небольшого посёлка

В Калининграде волонтёры и ветеринары спасают дворняжку из Краснознаменского района. У Жоры выявили саркому, которая хорошо поддаётся лечению. Об этом «Клопс» рассказала глава благотворительного фонда помощи животным Зоя Шумилова.
Жорик много лет жил у магазина в посёлке Весново. Местные пса не обижали и подкармливали его. В декабре 2025 года Жора стал хромать, а однажды и вовсе не смог подняться с земли. Его забрала одна из здешних женщин, которая пять месяцев пыталась лечить и выхаживать собаку. Поверхностное обследование и приём препаратов облегчили состояние дворняги, но на его теле появилась опухоль.
«Женщина, которая пыталась спасти Жору, не вытягивала дорогостоящее обследование и лечение. Она обратилась к нам, попросила помочь. У нас за других собак долги в клиниках, но отказать мы не могли — Жорик такой милый мишка, ему ещё жить да жить», — говорит Шумилова, показывая выписки и назначения из ветеринарных клиник.
Полное обследование показало, что у Жорика онкология, но этот вид рака хорошо лечится. Уже сейчас он прошёл курс химиотерапии и принимает назначенные препараты.
«Состояние Жорика улучшилось, ему жизнь будто даёт второй шанс. Он очень добрый, плюшевый, тянется к человеку. Сейчас ему стало легче, он играется как щенок. Жорик — такой заинька! Когда он вылечится, мы обязательно найдём ему дом. Сейчас главная задача — срезать саму опухоль. Операция сложная, но врачи говорят, что лечение в комплексе даст положительный результат. Стоимость самой операции и стационара — около 90 тысяч рублей. У нас огромные долги по клиникам, без помощи калининградцев нам не справиться. Очень просим всех неравнодушных: помогите Жоре выжить!» — говорит Зоя Шумилова.
Как помочь Жоре
НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗОИ ШУМИЛОВОЙ»
ИНН 3900011586
Счёт 40703810620000000176
БИК 042748634
Наименование Банка КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810100000000634
Помочь Жоре и другим животным можно по реквизитам фонда, через форму пожертвования по ссылке или связавшись с Зоей Шумиловой по телефону 8 962 269-11-17.