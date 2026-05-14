Жоре поможет операция: в Калининграде спасают пса с саркомой, выжившего благодаря жителям небольшого посёлка

В Калининграде волонтёры и ветеринары спасают дворняжку из Краснознаменского района. У Жоры выявили саркому, которая хорошо поддаётся лечению. Об этом «Клопс» рассказала глава благотворительного фонда помощи животным Зоя Шумилова.

Жорик много лет жил у магазина в посёлке Весново. Местные пса не обижали и подкармливали его. В декабре 2025 года Жора стал хромать, а однажды и вовсе не смог подняться с земли. Его забрала одна из здешних женщин, которая пять месяцев пыталась лечить и выхаживать собаку. Поверхностное обследование и приём препаратов облегчили состояние дворняги, но на его теле появилась опухоль.

«Женщина, которая пыталась спасти Жору, не вытягивала дорогостоящее обследование и лечение. Она обратилась к нам, попросила помочь. У нас за других собак долги в клиниках, но отказать мы не могли — Жорик такой милый мишка, ему ещё жить да жить», — говорит Шумилова, показывая выписки и назначения из ветеринарных клиник.