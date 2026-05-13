В Калининграде ищут 20-летнего парня, пропавшего больше недели назад (обновлено)

В Калининграде ищут 20-летнего Вильяма К., который пропал больше недели назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Парень не выходит на связь с 5 мая. Его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего — 175 см, он среднего телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в красную футболку с эмблемой КГТУ, чёрные спортивные штаны, тёмно-синие резиновые шлёпанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444; 02; 102; 112.