На каких улицах Калининграда не будет света во вторник (список)

В Калининграде во вторник, 12 мая, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
- Дарвина,1-3, 5-7;
- Киевская, 32-34, 36, 38, 40, 108-108а, 110, 112-118;
- Советский проспект, 194, 196, 198, 200, 202, 204-204а, 218;
- Полецкого,35-36а, 39-40а, 41-42, 42а-б, 43-44а, 45-46а, 47-50а, 51-51а, 52-56, 58-59, 59б, 61, 67, 72-72а;
- Гурьева, 5, 10, 12-12а.
С 9:00 до 20:00 свет отключат на:
- проспект Мира, 49-51, 53-55, 57-59а;
- 1-й Октябрьский проезд, 2-8;
- 2-й Октябрьский проезд, 1-3, 5, 10.