Талалаев добился с «Балтикой» лучшего результата в истории клуба

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

«Балтика» установила клубный рекорд. Перед заключительным туром Российской Премьер-лиги калининградские футболисты стали недосягаемы для идущего на 7-м месте казанского «Рубина», проигравшего 1:2 «Спартаку».

Таким образом, балтийцы либо останутся на шестой строчке турнирной таблице, либо обойдут столичный ЦСКА, опережающий команду Андрея Талалаева на 2 очка. В заключительном туре 17 мая калининградцы на своём поле принимают московское «Динамо», а армейцы сыграют с земляками-железнодорожниками. Все матчи 30-го тура начнутся в одно время — 17:00.

«Даже собаке приятна похвала, она хвостиком виляет. Но мы понимаем, что мы не доиграли до конца. Хотелось бы немного по-другому заканчивать, мне, во всяком случае, точно и руководителям клуба. Пока нас не ждали, мы играли, пока не раскусили, не разложили, не проанализировали полностью. И то весной мы обыграли ЦСКА, сыграли вничью с «Краснодаром», он от нас отскочил. Для меня мои футболисты — самые лучшие», — подвёл предварительные итоги сезона Андрей Талалаев после поражения от «Локомотива».

До этого лучшим результатом балтийцев было 7-е место в 1996 году в их дебютном сезоне в элите отечественного футбола.