В Калининграде с 25 мая начнут бесплатно проверять родинки на меланому

Жителей Калининградской области приглашают бесплатно проверить родинки, пигментные пятна и другие новообразования кожи. Об этом пресс-служба правительства региона пишет в понедельник, 11 мая.

Акция пройдёт с 25 мая по 26 июня в амбулаторно-поликлиническом отделении Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. Записываться нужно заранее по телефону регистратуры: 8 (4012) 313-185.

Врачи осмотрят пациентов и при необходимости проведут дерматоскопию. Это обследование помогает точнее оценить родинки и другие изменения на коже, а также понять, нужна ли консультация специалиста. По данным регионального онкоцентра, в прошлом году в Калининградской области выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи, с начала 2026-го — ещё 20 и 98 соответственно.

«Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддаётся лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена, — заявил глава регионального минздрава Сергей Дмитриев. — С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. При этом не обязательно дожидаться проведения таких акций, это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру центра».

К врачу стоит обратиться, если родинка изменила цвет, форму или размер, стала выпуклой либо начала болеть, чесаться или кровить. Врачи также советуют отказаться от солярия, избегать солнца в самые жаркие часы, закрывать кожу одеждой и пользоваться SPF-средствами.