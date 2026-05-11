Прекрасный день с сюрпризом под вечер: прогноз погоды в Калининграде и области на 11 мая

В понедельник, 11 мая, в регионе до вечера будет солнечно и тепло, а затем станет сыро, ветрено и прохладно. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

К обеду в Калининграде и большей части области потеплеет до +19…+21. На востоке будет чуть прохладнее — до +17…+19, на Куршской и Балтийской косах — около +15…+17. Утром и днём синоптики прогнозируют переменную облачность, в основном верхнего яруса. После 16:00–17:00 небо затянет более низкими тучами, в течение вечера начнутся периодические дожди. На юго-западе региона не исключены грозы.

В Калининграде дождь наиболее вероятен с 18:00 до 20:00, на востоке и севере области — ближе к 20:00–22:00. Утром ветер будет слабым, днём и вечером усилится до 4–11 м/с, порывы могут достигать 12–15 м/с.

По данным синоптиков, сейчас на улице +12, дует южный ветер 5 м/с. Влажность воздуха — 63%, атмосферное давление — 1006 гПа. Солнце взошло в 4:39, закат ожидается в 20:29.