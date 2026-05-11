Тесты на овуляцию не показывают всю правду: что делать, если беременность не наступает

Регулярный менструальный цикл многие воспринимают как главный признак репродуктивного здоровья. Месячные приходят вовремя — значит, с организмом всё в порядке. Но с точки зрения репродуктивной медицины это не совсем так. Бывает, что цикл идёт день в день, а овуляция не случается месяцами. И тогда попытки забеременеть не приносят результата.

Попробуем разобраться. Менструация — это отторжение внутреннего, функционального слоя матки (эндометрия), которое происходит под действием гормонов. Она может наступать и без овуляции. Такие циклы называются ановуляторными. В них есть изменения уровня гормонов, менструальные кровотечения, но нет главного — созревшей и вышедшей из яичника яйцеклетки. Если ановуляторные циклы повторяются часто, беременность становится невозможной. При этом женщина может годами не догадываться о проблеме, потому что внешне цикл выглядит абсолютно нормальным.

Аптечные тесты на овуляцию реагируют на повышение лютеинизирующего гормона (ЛГ). Но его скачок не всегда означает, что яйцеклетка действительно вышла. Например, при поликистозе яичников уровень ЛГ может быть повышен постоянно или давать ложные пики. Тест покажет «овуляцию», а на самом деле её нет. Кроме того, тесты не оценивают качество яйцеклетки, состояние эндометрия и гормональный фон в динамике.

Нужно обратиться к репродуктологу при следующих признаках:

регулярные попытки забеременеть в течение года без результата; нерегулярный цикл или его укорочение; отсутствие беременности при положительных тестах на овуляцию; возраст старше 35 лет и планирование беременности.

Чтобы понять, есть ли овуляция на самом деле, одного теста недостаточно. Врачу нужна картина целиком:

аппаратная диагностика: наблюдение за ростом фолликула и состоянием эндометрия; гормональный профиль — ФСГ, ЛГ, пролактин, АМГ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон; исключение поликистоза и других эндокринных нарушений; при необходимости — определение уровня гормонов щитовидной железы и надпочечников.

Только после этого можно сказать, происходит ли овуляция и что мешает зачатию.

В клинике «Геном» репродуктологи работают в связке с гинекологами и эндокринологами. Это позволяет исключить или подтвердить основные причины: поликистоз, иные гормональные нарушения, снижение овариального резерва. Если овуляция отсутствует, врачи «Генома» определят тактику — от коррекции образа жизни до программы лечения бесплодия.

Если беременность не наступает, а тесты на овуляцию только запутывают — не гадайте. Приходите в «Геном». Здесь проверят, разберутся и помогут.

