После тёплых выходных в Калининградскую область придут ливни и похолодание — синоптики

В последний день длинных выходных воздух в регионе прогреется до +21 градуса. Об этом специалисты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в воскресенье, 10 мая.

Днём в понедельник регион окажется под влиянием южной воздушной массы, которую принесёт циклон, сформировавшийся над Европой. Температура поднимется до +19…+21, осадков в это время не ожидается.

Погода начнёт портиться после 17:00–18:00. В Калининграде и области пройдут дожди и ливни, местами возможны грозы, особенно на юго-западе региона. Ветер станет порывистым. Затем синоптики прогнозируют похолодание: температура опустится примерно до +9…+13.