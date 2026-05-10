На игру «Локомотива» с «Балтикой» поставили больше 1,1 млн рублей: букмекеры назвали фаворита матча

Один человек поставил 1 193 446 рублей на восемь спортивных событий, среди которых — матч «Локомотива» с калининградской «Балтикой». Об этом, ссылаясь на данные компании PARI, пишет сайт «Рейтинг букмекеров».

Встреча пройдёт в воскресенье, 10 мая, в 29-м туре Российской премьер-лиги в Москве. Фаворитом букмекеры считают «Локомотив»: коэффициент на победу хозяев — 2,02, этот вариант выбрали 76% фанатов. Шансы «Балтики» оценивают ниже: за успех калининградцев дают 3,75, на такой исход пришлось 7% ставок.

Ничья в матче идёт за 3,50. По расчётам букмекеров, игра, скорее всего, не будет слишком результативной: на два гола или меньше дают 1,72, на три мяча и больше — 2,12.