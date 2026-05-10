В Калининградской области онкологи будут обследовать сотрудников крупных предприятий

В Калининградской области начал работать первый «Онкопатруль»: выездная бригада специалистов обследует работников крупных предприятий, чтобы выявлять опухоли на ранней стадии. Об этом пресс-служба правительства региона пишет в воскресенье, 10 мая.

Пилотной площадкой выбрали Гусевский муниципальный округ. Первыми участниками проекта стали сотрудники районного «Водоканала», ТЦ «Профстайл» и агрохолдинга «Долгов Групп». Перед выездом врачи местной ЦРБ распространили на предприятиях анкеты, чтобы выявить факторы риска развития рака. После этого часть сотрудников направили на дополнительные обследования, а 63 человека отобрали для консультаций со специалистами онкоцентра.

В выездную группу вошли онкологи торакального, маммологического, абдоминального и урологического профилей. Один из участников проекта, 40-летний житель Гусевского округа Евгений, рассказал, что давно откладывал проверку здоровья: «Благодарен медикам за этот проект. Знаю, что в моей семье были случаи онкозаболеваний, поэтому рад, что появилась такая возможность обследоваться».

После консультаций 21 человека направили на дополнительное обследование. Если у пациентов подтвердятся признаки новообразований, они пройдут полноценную диагностику и лечение в онкоцентре.

«Федеральные коллеги отмечают, что главная задача «Онкопатруля» — научить человека заботиться о своём здоровье и приходить к врачу не тогда, когда уже появились симптомы, а когда он чувствует себя здоровым. Это формирует внимательное отношение к себе и, как следствие, повышает шансы на благополучный исход при обнаружении злокачественных новообразований», — заявил глава онкоцентра Калининградской области Степан Миракян.

Глава регионального минздрава Сергей Дмитриев отметил, что проект продолжат во всех муниципалитетах. Следующий выезд специалистов запланирован в Неманский район.