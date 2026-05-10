В Польше возле границы с Калининградской областью нашли дрон с надписью кириллицей

В районе польского Бартошице, менее чем в 20 км от границы с Калининградской областью, нашли беспилотник с надписью на кириллице. Об этом издания Onet и RMF24 пишут в воскресенье, 10 мая.

Сообщение о неопознанном объекте военная жандармерия Польши получила накануне утром. Представитель ведомства Дариуш Розкош заявил, что, по предварительным данным, аппарат не похож на гражданский дрон, небоеспособен и может использоваться для слежки. Проводится проверка, на месте работают специалисты.

RMF24 отмечает, что следователи официально подтверждают лишь одно: найденное устройство иностранного происхождения. Другие детали происхождения беспилотника пока не раскрываются.